Турок из мести зарезал 7-летнего сына от жены-россиянки

Отец-турок убил сына и пытался совершить суицид, потому что его жена-россиянка отказалась возвращаться к нему после развода. Как пишет SHOT, мужчина шесть раз ударил семилетнего мальчика ножом и вспорол ему горло. Убитая горем мать просит помощи у российских властей с расследованием, потому что в Турции ей даже не поверили, что отец может причинить вред сыну.

"Я обращалась в полицию, я обращался в прокуратуру, они отвечали: "Как вы можете так думать? Отец не причинит вреда своему ребёнку. Они обязательно где-нибудь засветятся и мы передадим ребёнка вам", — рассказывает убитая горем мать.

Россиянка утверждает, что бывший муж-турок зарезал их общего 7-летнего сына. Видео © SHOT

Уроженка Башкирии Дамира вышла за турка Мустафу 10 лет назад, переехала в Мерсин и устроилась работать переводчиком. У пары родился сын Мехмет Нури. После развода суд оставил ребёнка с матерью, но разрешил отцу периодически его забирать. Около года назад мужчина пришёл к бывшей, пытался силой забрать ребенка, избил супругу и начал душить сына. Тогда полиция приехала и не дала ему забрать мальчика. С отцом сотрудники провели беседу, но видеться с сыном не запретили.

Почти сразу после инцидента Мустафу посадили в колонию за мошенничество. Недавно он вышел на "каникулы" (в Турции уголовников, которые хорошо себя ведут, отпускают в отпуск на две недели). Он снова заявился к экс-супруге и забрал Мехмета на выходные, но обратно не привёл. Мать пыталась сама найти сына, потому что полиция никак не реагировала на её мольбы. Сотрудники позвонили матери, когда ребёнок уже умер.