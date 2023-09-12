Турок из мести зарезал 7-летнего сына от жены-россиянки
SHOT: Россиянка утверждает, что бывший муж-турок зарезал их 7-летнего сына
Россиянка утверждает, что бывший муж-турок зарезал их 7-летнего сына. Обложка © T.me / shot_shot
Отец-турок убил сына и пытался совершить суицид, потому что его жена-россиянка отказалась возвращаться к нему после развода. Как пишет SHOT, мужчина шесть раз ударил семилетнего мальчика ножом и вспорол ему горло. Убитая горем мать просит помощи у российских властей с расследованием, потому что в Турции ей даже не поверили, что отец может причинить вред сыну.
"Я обращалась в полицию, я обращался в прокуратуру, они отвечали: "Как вы можете так думать? Отец не причинит вреда своему ребёнку. Они обязательно где-нибудь засветятся и мы передадим ребёнка вам", — рассказывает убитая горем мать.
Россиянка утверждает, что бывший муж-турок зарезал их общего 7-летнего сына. Видео © SHOT
Уроженка Башкирии Дамира вышла за турка Мустафу 10 лет назад, переехала в Мерсин и устроилась работать переводчиком. У пары родился сын Мехмет Нури. После развода суд оставил ребёнка с матерью, но разрешил отцу периодически его забирать. Около года назад мужчина пришёл к бывшей, пытался силой забрать ребенка, избил супругу и начал душить сына. Тогда полиция приехала и не дала ему забрать мальчика. С отцом сотрудники провели беседу, но видеться с сыном не запретили.
Почти сразу после инцидента Мустафу посадили в колонию за мошенничество. Недавно он вышел на "каникулы" (в Турции уголовников, которые хорошо себя ведут, отпускают в отпуск на две недели). Он снова заявился к экс-супруге и забрал Мехмета на выходные, но обратно не привёл. Мать пыталась сама найти сына, потому что полиция никак не реагировала на её мольбы. Сотрудники позвонили матери, когда ребёнок уже умер.
"Я пыталась найти ребёнка своими силами, я обзвонила всех, кого возможно, но найти так и не смогла. Мой ребёнок умер, его зарезал собственный отец", — утверждает россиянка.
Ранее Лайф рассказывал, как в Санкт-Петербурге пьяный мужчина бросил на асфальт двухлетнего сына, ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести. А в Туве мужчина вовсе убил новорождённого сына, бросив его на пол.