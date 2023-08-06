В Петербурге пьяный отец швырнул двухлетнего сына об асфальт

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина бросил на асфальт двухлетнего сына, ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошёл вечером 5 августа на набережной Смоленки на Васильевском острове, куда пьяные родители отправились гулять с ребёнком. В какой-то момент они стали кричать на малыша, а потом и вовсе горе-отец швырнул мальчика, из-за чего у него разбился подбородок. Всё происходящее видели прохожие, которые позвонили в полицию. Подоспевшие на место правоохранители застали пьяного 40-летнего мужчину, приехавшего в Северную столицу из Псковской области. Он живёт вместе с гражданкой Белоруссии, матерью мальчика.