В Петербурге пьяный отец швырнул двухлетнего сына об асфальт
"Фонтанка": В Петербурге пьяный мужчина бросил на асфальт двухлетнего сына
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина бросил на асфальт двухлетнего сына, ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает "Фонтанка".
Инцидент произошёл вечером 5 августа на набережной Смоленки на Васильевском острове, куда пьяные родители отправились гулять с ребёнком. В какой-то момент они стали кричать на малыша, а потом и вовсе горе-отец швырнул мальчика, из-за чего у него разбился подбородок. Всё происходящее видели прохожие, которые позвонили в полицию. Подоспевшие на место правоохранители застали пьяного 40-летнего мужчину, приехавшего в Северную столицу из Псковской области. Он живёт вместе с гражданкой Белоруссии, матерью мальчика.
В результате малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей головы, ушибом и ссадиной в области подбородка. Буйный отец задержан, на него составили административный протокол о побоях. Ранее мужчина уже был судим за кражу и оскорбление полицейского. Что касается матери, то её забрали в Мариинскую больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Ранее в Приморье мать пыталась зарезать двухлетнего сына розочкой из бутылки. От гибели ребёнка буквально спасло чудо — вооружённую осколками женщину скрутили полицейские. Тем не менее оставить раны и порезы на теле малыша она всё-таки успела. Позднее выяснилось, что сдала горе-мать подруга, которой она скинула видео с попыткой убить сына.
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