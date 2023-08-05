Буйный житель Воронежа сломал нос школьнику после разговора о физике

Избитый пассажиром в маршрутке в Воронеже подросток вёл себя прилично и обсуждал физику. Об этом рассказала очевидица инцидента.

"Мальчик спросил: "Я кому-то помешал?" Мужчина сразу набычился и сказал ему: "Ты что, не понял меня?" и ударил ему кулаком по голове. Мальчик захотел встать, но он ему не дал, и наносил удары сверху по лицу и голове. Началась потасовка... Этот мужчина ждал, что мальчик извинится, но он не сделал ничего плохого, чтобы извиняться", — сказала женщина в беседе с "Газетой.ru", отметив, что перед конфликтом подросток хорошо себя вёл, а по телефону обсуждал физику.

По её словам, в какой-то момент даже одна девушка влезла между ними, но получила удары по лицу и плечам. Кроме того, ей выдрали волосы и расцарапали спину. Очевидица добавила, что всю поездку до следующей остановки пассажиры пытались разнять драку, однако мужчина стал душить парня и тот не смог встать. У "мужеподобного существа", как назвала буйного пассажира женщина, прямо-таки горели глаза от злости и окрасились в красный цвет, как у быка. В конце концов стоявший на остановке мужчина пришёл на крик о помощи одной из пассажирок и стал разнимать их, после чего обидчик покинул маршрутку и скрылся.

В дальнейшем очевидцы вызвали скорую и полицию, а затем отправились в отдел ПДН, где их опросили. Женщина сравнила напавшего на подростка мужчину с контуженым, спиртным от него не пахло, но лицо было очень красное. При этом она подчеркнула, что даже после драки школьник, находясь в шоке, не сказал ни одного плохого слова о своём обидчике.

"Я с этим мальчиком потом общалась около часа, и он был в шоке от этого, всё лицо болело от ударов, нос красный, шея красная, скулы разбиты, кровь из носа, это ужас был. Он не сделал ничего плохого", — добавила очевидица.