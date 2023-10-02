В Ярославле подросток-садист давил котят ногами и нарвался на уголовку

В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка по факту жестокого обращения с животными. Об этом информирует прокуратура Ярославской области.

Поводом стали многочисленные публикации в СМИ о жестоком обращении с котятами. Предварительно, школьник забирал их по бесплатным объявлениям, а позже отправлял владельцам фотографии мёртвых питомцев. Более того, в соцсетях появились кадры, на которых несовершеннолетний садист давит котят ногой, разрывает клещами и протаскивает через измельчитель.

"Прокуратурой Кировского района Ярославля признано законным возбуждение районным отделом полиции уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пп. "в", "г", "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, совершённое с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях, в отношении нескольких животных)", — сказано в сообщении ведомства.