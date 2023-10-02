Житель Кемерова выбросил из окна лабрадора из-за ссоры с женой

Пьяный житель Кемерова выкинул лабрадора из окна третьего этажа во время ссоры с женой. Сейчас полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по Кемеровской области.

Участковый установил, что владельцем собаки является 39-летний местный житель, который выпил, поругался с супругой и начал выбрасывать вещи из окна квартиры, а после под "горячую руку" попался и лабрадор.

"Животное было доставлено в ветеринарную клинику, где ему диагностировали переломы передних конечностей и заднего тазобедренного сустава. Владелец собаки был доставлен в отдел полиции. Свою вину он отрицать не стал", — отметили в полиции.