Регион

Уведомления отключены

11 сентября, 18:56

В Подмосковье мужчина выбросил собаку с пятого этажа

ГУ МВД по Подмосковью: В Подольске мужчина выбросил свою собаку с пятого этажа

В подмосковном Подольске мужчина выбросил собаку с пятого этажа жилого дома. Полиция начала проверку.

"По предварительной информации, мужчина, находясь в квартире одного из домов, расположенных на улице Плещеевской, выбросил из окна пятого этажа свою собаку. Домашнего питомца, получившего телесные повреждения, отвезли в ветеринарную клинику", — указано в сообщении ГУ МВД по Московской области.

Мужчину 1981 года рождения задержали и доставили в полицию.

Житель Ленобласти убил соседа в подъезде из-за громко лаявшей собаки

Житель Ленобласти убил соседа в подъезде из-за громко лаявшей собаки

Ранее житель Киселёвска Кемеровской области выбросил с девятого этажа беременную собаку. Причиной стало то, что она покусала домашнюю крысу.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров