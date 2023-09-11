В Подмосковье мужчина выбросил собаку с пятого этажа
ГУ МВД по Подмосковью: В Подольске мужчина выбросил свою собаку с пятого этажа
В подмосковном Подольске мужчина выбросил собаку с пятого этажа жилого дома. Полиция начала проверку.
"По предварительной информации, мужчина, находясь в квартире одного из домов, расположенных на улице Плещеевской, выбросил из окна пятого этажа свою собаку. Домашнего питомца, получившего телесные повреждения, отвезли в ветеринарную клинику", — указано в сообщении ГУ МВД по Московской области.
Мужчину 1981 года рождения задержали и доставили в полицию.
Ранее житель Киселёвска Кемеровской области выбросил с девятого этажа беременную собаку. Причиной стало то, что она покусала домашнюю крысу.
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