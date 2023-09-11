В Подмосковье мужчина выбросил собаку с пятого этажа

В подмосковном Подольске мужчина выбросил собаку с пятого этажа жилого дома. Полиция начала проверку.

"По предварительной информации, мужчина, находясь в квартире одного из домов, расположенных на улице Плещеевской, выбросил из окна пятого этажа свою собаку. Домашнего питомца, получившего телесные повреждения, отвезли в ветеринарную клинику", — указано в сообщении ГУ МВД по Московской области.

Мужчину 1981 года рождения задержали и доставили в полицию.