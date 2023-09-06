В Кузбассе мужчина скинул с девятого этажа беременную собаку, покусавшую домашнюю крысу

Житель Киселёвска Кемеровской области выбросил с девятого этажа свою беременную собаку, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. О происшествии правоохранителям сообщила соседка изверга.

"В дежурную часть отдела полиции "Красный камень" ОМВД России по городу Киселёвску обратилась жительница одного из многоквартирных домов по улице Мира. Она сообщила о том, что её сосед скинул собаку из окна девятого этажа, в результате чего животное погибло", — рассказали там РИА "Новости".

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что таким жестоким образом 48-летний мужчина решил "наказать" собаку за то, что она покусала домашнюю крысу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.