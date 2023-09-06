В Кузбассе мужчина скинул с девятого этажа беременную собаку, покусавшую домашнюю крысу
Житель Кузбасса скинул с девятого этажа беременную собаку, она погибла
Житель Киселёвска Кемеровской области выбросил с девятого этажа свою беременную собаку, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. О происшествии правоохранителям сообщила соседка изверга.
"В дежурную часть отдела полиции "Красный камень" ОМВД России по городу Киселёвску обратилась жительница одного из многоквартирных домов по улице Мира. Она сообщила о том, что её сосед скинул собаку из окна девятого этажа, в результате чего животное погибло", — рассказали там РИА "Новости".
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что таким жестоким образом 48-летний мужчина решил "наказать" собаку за то, что она покусала домашнюю крысу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
А в Ленинградской области мужчина убил соседа за то, что его собака слишком громко лаяла. Он вызвал свою жертву пообщаться в подъезд, после чего нанёс ей три удара ножом. Будучи раненым, житель дома самостоятельно дошёл до квартиры, где и скончался.
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