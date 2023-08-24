Житель Ленобласти убил соседа в подъезде из-за громко лаявшей собаки

В городе Никольское Ленинградской области мужчина убил соседа из-за громко лаявшей собаки, пишет SHOT. Разозлившись, 40-летний Денис Шпаков около восьми вечера пошёл поговорить с 47-летним соседом, прихватив с собой нож. Вышли разобраться в подъезд. Разговор перерос в конфликт, и Шпаков три раза ударил потерпевшего в руку и живот, а затем скрылся.

Раненый мужчина дошёл до квартиры и там умер. Его обнаружила мать, пришедшая позднее домой. Сын лежал мёртвый на полу в луже крови, собаки рядом не было.

Мужчину задержали по горячим следам. Сначала на него составили протокол за мелкое хулиганство. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Шпаков уже был судим за убийство. В 2014-м он жестоко заколол женщину в лесу, за что получил восемь лет строгого режима. Но через шесть лет наказание заменили на исправительные работы. Где сейчас собака, неизвестно. Шпаков утверждает, что она убежала.