Подросток с подружкой убили мотыгой бабушку, не отпустившую его гулять
Под Белгородом 15-летний внук с подругой убили его бабушку
В посёлке Новосадовый Белгородской области 15-летний внук с 16-летней подругой убили 69-летнюю строгую бабушку мотыгой из-за строгого воспитания. По данным регионального СУ СК РФ, её тело нашли в хозяйственной постройке. Парень рассказал знакомой о непростых отношениях с пенсионеркой, и в тоге они вместе решили избавиться от неё.
"17 августа, после того как потерпевшая не отпустила внука на прогулку, девушка взяла дома мотыгу и пришла по месту жительства друга. В этот же день в ходе возникшего между пожилой женщиной и подростками словесного конфликта внук нанёс бабушке удар мотыгой по голове, а затем это сделала и девушка. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, нападавшие скрылись", — отметили следователи.
Правоохранители задержали подростков, им предъявили обвинение, вскоре будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф писал, что на юге Москвы внук ударил бабушку грифом гантели и задушил шнурком от ботинок. Причём злоумышленник сам сообщил правоохранителям о том, что сделал.
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