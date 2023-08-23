Подросток с подружкой убили мотыгой бабушку, не отпустившую его гулять

В посёлке Новосадовый Белгородской области 15-летний внук с 16-летней подругой убили 69-летнюю строгую бабушку мотыгой из-за строгого воспитания. По данным регионального СУ СК РФ, её тело нашли в хозяйственной постройке. Парень рассказал знакомой о непростых отношениях с пенсионеркой, и в тоге они вместе решили избавиться от неё.

"17 августа, после того как потерпевшая не отпустила внука на прогулку, девушка взяла дома мотыгу и пришла по месту жительства друга. В этот же день в ходе возникшего между пожилой женщиной и подростками словесного конфликта внук нанёс бабушке удар мотыгой по голове, а затем это сделала и девушка. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, нападавшие скрылись", — отметили следователи.

Правоохранители задержали подростков, им предъявили обвинение, вскоре будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело.