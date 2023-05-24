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24 мая, 09:26

На юге Москвы внук ударил бабушку грифом гантели и задушил шнурком от ботинок

<p>Тело бабушки, которую убил внук на юге Москвы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2059?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Тело бабушки, которую убил внук на юге Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

На юге Москвы мужчина ударил бабушку грифом гантели и задушил её шнурком от ботинок. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ.

Гриф гантели, которым мужчина ударил бабушку по голове. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Гриф гантели, которым мужчина ударил бабушку по голове. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"24 мая 2023-го мужчина 1996 года рождения, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Братеевской в городе Москве, нанёс своей 70-летней бабушке удары грифом гантели по голове, после чего, увидев, что родственница не умерла, взял шнурок от ботинок и задушил её. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — отметили в ведомстве.

По данным столичной прокуратуры, злоумышленник сам сообщил о случившемся правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас следователи и криминалисты осматривают место инцидента. Мужчину задержали, в скором времени ему изберут меру пресечения.

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Никита Осипов
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