На юге Москвы внук ударил бабушку грифом гантели и задушил шнурком от ботинок

На юге Москвы мужчина ударил бабушку грифом гантели и задушил её шнурком от ботинок. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ.

Гриф гантели, которым мужчина ударил бабушку по голове. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"24 мая 2023-го мужчина 1996 года рождения, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Братеевской в городе Москве, нанёс своей 70-летней бабушке удары грифом гантели по голове, после чего, увидев, что родственница не умерла, взял шнурок от ботинок и задушил её. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — отметили в ведомстве.

По данным столичной прокуратуры, злоумышленник сам сообщил о случившемся правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас следователи и криминалисты осматривают место инцидента. Мужчину задержали, в скором времени ему изберут меру пресечения.