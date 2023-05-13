Американец избил женщину гантелью, а затем обезглавил её на глазах у очевидцев

Суд в США вынес предварительный приговор, согласно которому 44-летний американец получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение за убийство возлюбленной. Об этом сообщило издание CBS News.

Заседание прошло 11 мая, на нём подтвердили, что житель Миннесоты в июле 2021 года убил 56-летнюю женщину. Два года назад полицейские прибыли на квартиру пары из-за сообщения о домашнем насилии. Обвиняемый во время сопротивления устроил в жилище поджог, по делу о котором пара отправилась в суд в злополучный день.

По дороге женщина заявила, что хочет уйти от американца. Находясь в машине, мужчина ударил возлюбленную гантелью, а затем отрубил ей голову мачете. Происходящее наблюдали люди, находящиеся в других авто и домах, кто-то даже снял видео. На кадрах видно, как убийца вытаскивает женщину из машины на улице, затем берёт её за волосы и обезглавливает. После этого мужчина уехал в отель, находящийся неподалёку, где в результате полиция и арестовала его.

Также следствие выяснило, что убийца и жертва постоянно ругались, а ещё часто женщина жаловалась на насилие со стороны возлюбленного. Из-за этого обвинение настаивало на преднамеренности преступления. Сын погибшей подчёркивал, что преступник заслуживает пожизненного лишения свободы.