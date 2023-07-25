В Татарстане бабушка чуть не оставила внучку без головы во время заготовки дров
В Татарстане пенсионерка чуть не отрезала цепной пилой голову восьмилетней внучке
Традиционный для многих сельчан процесс заготовки закончился кровавой трагедией в Татарстане, где бабушка чуть не отрезала внучке голову электропилой. Об этом пишет kp.ru.
Всё произошло в минувшее воскресенье в одном из СНТ Лаишевского района. У 66-летней женщины гостили её дочь и внучка. Маленькая помощница вызвалась подсобить бабушке в заготовке дров, и та отказываться не стала — взяла электрическую цепную пилу и принялась за дело.
Девочка стала держать полено, но в какой-то момент у пенсионерки дрогнула рука: пила соскочила и едва не отрезала голову внучке. В итоге та получила сильнейшие ранения лица. Малышку срочно госпитализировали и провели ей операцию. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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