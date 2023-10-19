В Екатеринбурге дядя угрожал убить двухлетнюю племянницу консервным ножом

В Екатеринбурге мужчина приехал в гости к сестре, но общение закончилось тем, что он взял в заложники двухлетнюю племянницу и угрожал убить еë консервным ножом.

По данным SHOT, сначала гость вёл себя нормально, но к вечеру вдруг начал бредить, нервничать и говорить, что его преследуют и хотят убить. Алкоголь он не употреблял, и сначала его словам просто не придали значения.

Но утром дядя проснулся в таком же нервном возбуждении и начал ходить по квартире, а затем схватил племянницу и приставил к еë шее консервный нож. При этом мужчина продолжал выкрикивать, что за ним следят и хотят убить. Мать девочки попыталась образумить брата, но безуспешно.