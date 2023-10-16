"Все менты — мои друзья": Чиновница из Таганрога наорала на таксиста матом, угрожая "связями", и была уволена

В Таганроге Ростовской области женщина, которая занимала должность главного технического специалиста МКУ "Благоустройство", закатила скандал таксисту, угрожая ему проблемами и "связями". В соцсетях появилось видео, на котором пассажирка в нетрезвом состоянии орёт на водителя матом в присутствии сына. При ребёнке она обвиняла мужчину в том, что он якобы нахамил.

В Таганроге чиновница угрожала таксисту проблемами. Видео © Telegram / Таганрог. Происшествия

"Вы возникаете. Вы разговариваете на повышенных тонах. Я работаю в администрации. Я начальник дорожного отдела. Я всё сделаю, чтобы тебе на дороге было плохо. Я тебе клянусь, тебя все менты будут останавливать, потому что все менты — мои друзья. Ну мы посмотрим, как дальше будешь ты жить", — угрожала женщина.

При этом таксист разговаривал с нервной чиновницей спокойно и просил скорее оплатить поездку, которая стоила 260 рублей. Позже выяснилось, что она больше не работает в МКУ "Благоустройство". Секретарь организации отметила, что скандалистка уволилась ещё 13 октября, отмечает телеканал "360".