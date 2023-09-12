"Помогите, убивают!": Два поляка с криками "курва" набросились на таксиста-украинца

В польском Гданьске пассажиры оскорбляли водителя такси с Украины, после чего напали на него и попытались избить. Видео с регистратора появилось в Сети.

Как сообщает издание Yavp.pl, всё произошло пару дней назад. Поляки сорока и сорока трёх лет вызвали такси Uber из аэропорта и начали пить пиво прямо в машине. Водитель сделал им замечание, на которое те отреагировали агрессивно. Один из поляков ударил по лицу украинца, который тут же схватился за газовый баллончик, а затем начал звать на помощь, высунувшись из авто. Пассажиры сбежали, но полиции удалось их задержать. Им грозит штраф или тюрьма до двух лет.