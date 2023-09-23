Две женщины устроили драку в автобусе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле пассажиры устроили драку в автобусе. Видео с потасовкой распространилось в соцсетях. Свидетели утверждают, что инцидент произошёл в автобусе маршрута № 50 на остановке возле железнодорожного вокзала.

Пассажиры устроили драку в автобусе в Нижнем Тагиле. Видео © VK / Инцидент Нижний Тагил

Очевидцы говорят, что конфликт вспыхнул из-за того, что кто-то из пассажиров не уступил другому проход к выходу. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Предварительно, главными участниками конфликта стали молодая женщина и пассажирка более старшего возраста.