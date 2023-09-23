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23 сентября, 08:58

Две женщины устроили драку в автобусе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле пассажиры устроили драку в автобусе. Видео с потасовкой распространилось в соцсетях. Свидетели утверждают, что инцидент произошёл в автобусе маршрута № 50 на остановке возле железнодорожного вокзала.

Пассажиры устроили драку в автобусе в Нижнем Тагиле. Видео © VK / Инцидент Нижний Тагил

Очевидцы говорят, что конфликт вспыхнул из-за того, что кто-то из пассажиров не уступил другому проход к выходу. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Предварительно, главными участниками конфликта стали молодая женщина и пассажирка более старшего возраста.

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Ранее Лайф писал о том, что в Красноярском крае в школе села Ровное подрались подростки. Выяснилось, что один из них — внук местного депутата и сын завуча образовательного учреждения. Другая участница инцидента является дочерью директора Дома культуры.

Обложка ©

VK / Инцидент Нижний Тагил

Илья Суриков
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