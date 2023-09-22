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22 сентября, 11:06

Внук депутата и дочь директора ДК устроили жёсткую драку в школе под Красноярском

SHOT: В школе под Красноярском подрались внук депутата и дочь директора ДК

В школе села Ровное Балахтинского района Красноярского края подрались подростки. Причём один из них является внуком местного депутата Александра Греба и сыном завуча образовательного учреждения, где случился конфликт, а вторая — дочерью директора местного Дома культуры. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Внук депутата подрался с дочерью директора ДК в школе в Красноярском крае. Видео © Telegram / SHOT

Началось всё с того, что старшеклассник ударил ногой девочку, которая сидела на ступеньках и мешала ему пройти. В ответ та укусила парня за ногу. Затем ученики стали бить друг друга с особым напором. Друзья пытались разнять школьников, но ничего не удавалось.

В результате у обоих много ушибов. Ребята сняли побои, а потом их семьи написали друг на друга заявления в полицию. Сейчас правоохранители выясняют, кто виноват в произошедшем больше.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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