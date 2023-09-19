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19 сентября, 07:46

Звезда поединков Top Dog "Имеля" устроил побоище из-за девушки возле столичного бара

Боксёр Ионов задержан за массовую драку из-за девушки возле бара в Москве

<p>Игорь Ионов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/57091" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Игорь Ионов. Обложка © t.me / SHOT

В Москве полиция задержала боксёра Игоря Имелю Ионова, участника поединков Top Dog, за массовую драку, которую он развязал из-за девушки в караоке-клубе. Об этом пишет SHOT.

Момент драки Игоря Ионова. Фото © t.me / SHOT

Момент драки Игоря Ионова. Фото © t.me / SHOT

Момент драки Игоря Ионова. Фото © t.me / SHOT

Момент драки Игоря Ионова. Фото © t.me / SHOT

Момент драки Игоря Ионова. Фото © t.me / SHOT

Момент драки Игоря Ионова. Фото © t.me / SHOT

Инцидент произошёл около шести часов утра 17 сентября возле заведения "Галактика" на Академика Королёва. 30-летний спортсмен отдыхал с друзьями. В разгар вечеринки Ионов с приятелями набросился на 29-летнего мужчину из-за девушки. На выходе из заведения помочь пострадавшему решила семейная пара, но Ионов накинулся и на них.

Игорь Ионов. Фото © t.me / SHOT

Игорь Ионов. Фото © t.me / SHOT

Сначала он избил супруга женщины, а потом ударил и её. В итоге она получила сотрясение мозга. Разнять драку смогли подъехавшие полицейские. Боксёр оказал сопротивление при задержании и повредил машину полиции. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

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Татьяна Миссуми
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