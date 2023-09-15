Спасший жизнь покупателю боец MMA получил ножевое ранение, пытаясь защитить девушку

Дагестанского бойца смешанных единоборств (MMA) Джахара Мажидова ударили ножом, после того как он хотел защитить девушку от агрессоров. Как пишет SHOT, это случилось в одном из магазинов Санкт-Петербурга, где спортсмен работает охранником.

Пытавшегося защитить девушку от агрессоров бойца ММА Мажидова ударили ножом в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, в продуктовый вошла неадекватная компания из девяти человек, которая начала хамить и приставать к коллеге Мажидова, работающей продавщицей. Спортсмен вместе с другом решил вмешаться, в результате началась драка, в ходе которой первого ударили ножом в живот. Сейчас 29-летний боец ММА в больнице, а злоумышленников оперативно задержали.

Повреждения, полученные бойцом MMA Мажидовым при попытке защитить девушку в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / SHOT

Джахар Мажидов выступает в поп-MMA в промоушене Hardcore Fighting. В его активе две победы в трёх боях.