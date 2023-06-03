Боец ММА спас жизнь покупателю в магазине и попал на видео

"Мы сидели и увидели, что человек падает. Обычно, когда человек падает, его оставляют на скорую помощь, но есть моменты, когда нужно реагировать сразу. Я автоматически встал и побежал туда. Сразу понял по рукам, что у него приступ эпилепсии, что он задыхается... Положил на правый бок и засунул пальцы в рот. Хотел, чтобы он продышался, а он зубами зажал меня в тиски. Трудно было. Вытащил его язык... Минуты через две он пришёл в себя, пена сошла", — сказал Мажидов в разговоре с "Чемпионатом".