Боец ММА спас жизнь покупателю в магазине и попал на видео
Боец ММА Джахар Мажидов спас жизнь человеку с приступом эпилепсии в супермаркете
Боец смешанных единоборств (MMA) Джахар Мажидов спас жизнь человеку в одном из супермаркетов Москвы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как покупателю становится плохо около кассы, после чего он падает и начинает биться в конвульсиях.
Джахар Мажидов помогает человеку с приступом эпилепсии. Видео © Telegram / "Новости Москвы"
"Мы сидели и увидели, что человек падает. Обычно, когда человек падает, его оставляют на скорую помощь, но есть моменты, когда нужно реагировать сразу. Я автоматически встал и побежал туда. Сразу понял по рукам, что у него приступ эпилепсии, что он задыхается... Положил на правый бок и засунул пальцы в рот. Хотел, чтобы он продышался, а он зубами зажал меня в тиски. Трудно было. Вытащил его язык... Минуты через две он пришёл в себя, пена сошла", — сказал Мажидов в разговоре с "Чемпионатом".
Мажидов выступает в поп-ММА, на его счету две победы и одно поражение. Боец дрался на турнирах United Steel Fighters и Hardcore Fighting.
Ранее в Минздраве рассказали, что эпилепсия может развиться на фоне стресса, недосыпа и приёма алкоголя. В ведомстве отметили, что до 25% случаев заболевания можно предотвратить путём первичной профилактики.
Telegram / "Новости Москвы"