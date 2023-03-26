Фиолетовый день: Можно ли вылечить эпилепсию и каковы основные симптомы болезни

В Международный день больных эпилепсией (Фиолетовый день), который отмечается 26 марта, в Минздраве России рассказали о причинах развития этого серьёзного недуга. В ведомстве отметили, что до 25% случаев можно предотвратить путём первичной профилактики заболеваний и состояний.

Существует множество факторов, провоцирующих возникновение эпилепсии. Так, недуг может развиться на фоне стресса, недосыпания, чрезмерной физической активности, а также после регулярного приёма алкоголя. Факторами появления болезни также могут стать генетические, метаболические расстройства, гипервентиляция, высокая температура тела. В ряде случаев у пациента может быть сочетание нескольких симптомов.

"Предупреждение травм головы является самым эффективным способом предотвращения посттравматической эпилепсии. Надлежащая перинатальная помощь способствует уменьшению числа новых случаев эпилепсии, обусловленных перинатальной патологией центральной нервной системы", — отметила профессор университетской клинической больницы № 3 Сеченовского университета Ольга Воскресенская.

Большинство припадков не представляют собой экстренной ситуации, однако есть случаи, когда всё же необходимо посетить врача. К примеру, если приступ длится более пяти минут или же вообще случился впервые. Также за медицинской помощью следует обратиться в случае травматизации, осложнённого дыхания и если припадок случился у беременной.