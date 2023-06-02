Россиян призвали пройти курсы оказания первой помощи и научиться делать массаж сердца

Непрямой массаж сердца может спасти жизнь человеку, находящемуся в общественном месте, где нет медиков. Люди либо боятся оказывать помощь, либо просто проходят мимо. И если в первом случае помогут курсы, то во втором дела обстоят сложнее. Подробнее об этом рассказал главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России по Центральному федеральному округу, кандидат медицинских наук Геннадий Неудахин.

В случае внезапной остановки сердца вне стен больницы выживает лишь около 7,6% пациентов. Непрямой массаж помогает в среднем спасти жизнь каждому десятому человеку. Об этом сообщает американский портал медицинских новостей NPR Health со ссылкой на обзор 79 исследований, в которых приняли участие почти 150 тысяч пациентов. Некоторые из выживших сказали, что из-за травм, полученных при сердечно-лёгочной реанимации (СЛР), жалеют о получении помощи и "предпочли бы умереть естественным путём".

При этом Неудахин в беседе с kp.ru подчеркнул, что именно благодаря проведению СЛР эти люди могут рассказывать о своих впечатлениях. У специалиста спросили, стоит ли верить данным исследований, что непрямой массаж сердца увеличивает выживаемость на 2,4%. Тот указал на массу нюансов в этом показателе, ведь нужно учитывать возраст и состояние пациентов, квалификацию проводивших СЛР людей, когда прибыла на место скорая.

"Если брали в расчёт преимущественно тяжёлых больных преклонного возраста с сердечной недостаточностью, то цифра выживаемости будет одна. Если более молодых людей с меньшим стажем заболеваний — совсем другая ситуация. <...> После непрямого массажа сердца выживаемость в любом случае возрастает", — подчеркнул он.

Говоря о травмировании при СЛР, Неудахин отметил, что сломанные рёбра, синяки и кровоподтёки — стандартное осложнение реанимационных действий. По его словам, чтобы выживаемость при остановке сердца была выше, нужно научить людей оказывать первую помощь, с чем сейчас есть проблемы. Смогут сделать непрямой массаж с искусственным дыханием лишь одному проценту в общественном месте. Обычно люди не хотят и не умеют это делать. Лишь доля не пройдёт мимо лежащего на улице человека.

"Научить алгоритму СЛР — "30 раз надавить и два раза вдохнуть" — гораздо проще. Это сможет сделать человек любого уровня физического и интеллектуального развития. А вот привить сострадание, психологическую готовность намного сложнее", — отметил Неудахин.

Научиться оказывать первую помощь можно на курсах. Как правило, их периодически организуют общественные, образовательные организации, медучреждения. Они чаще всего бесплатные, но есть и платные курсы, добавил специалист.