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12 октября, 19:56

Досадный фейл "борзого" админа московской "Пятёрочки" с ножом попал на видео

Администратор московской "Пятёрочки" угрожал покупателю ножом и попал на видео

Администратор магазина "Пятёрочка" на юго-востоке Москвы угрожал посетителю раскладным ножом в ходе словесного конфликта. Произошедший 10 октября инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, сообщил Mash.

Администратор магазина угрожает покупателю ножом в Москве. Видео © T.me / Mash

На опубликованных кадрах видно, как сотрудник ретейла ведёт спор с покупателем, откладывая пробитые товары. В какой-то момент мужчина достаёт из кармана нож и подносит его к оппоненту, продолжая перепалку. После кратковременных запугиваний администратор решил убрать холодное оружие, но случайно выронил его из рук.

По данным Mash, на этом конфликт не закончился. Герои видеоролика переместились в зону без камер, где 35-летний сотрудник магазина плюнул в посетителя. Руководство ретейла пока не дало комментариев по поводу произошедшего.

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А вот на Камчатке вооружённый ножом мужчина совершил ночной налёт на продуктовый магазин. Припугнув продавщицу острым предметом, он похитил из кассы 12 тысяч рублей.

Обложка ©

T.me / Mash

Илья Пушкарев
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