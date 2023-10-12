Досадный фейл "борзого" админа московской "Пятёрочки" с ножом попал на видео
Администратор московской "Пятёрочки" угрожал покупателю ножом и попал на видео
Администратор магазина "Пятёрочка" на юго-востоке Москвы угрожал посетителю раскладным ножом в ходе словесного конфликта. Произошедший 10 октября инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, сообщил Mash.
Администратор магазина угрожает покупателю ножом в Москве. Видео © T.me / Mash
На опубликованных кадрах видно, как сотрудник ретейла ведёт спор с покупателем, откладывая пробитые товары. В какой-то момент мужчина достаёт из кармана нож и подносит его к оппоненту, продолжая перепалку. После кратковременных запугиваний администратор решил убрать холодное оружие, но случайно выронил его из рук.
По данным Mash, на этом конфликт не закончился. Герои видеоролика переместились в зону без камер, где 35-летний сотрудник магазина плюнул в посетителя. Руководство ретейла пока не дало комментариев по поводу произошедшего.
А вот на Камчатке вооружённый ножом мужчина совершил ночной налёт на продуктовый магазин. Припугнув продавщицу острым предметом, он похитил из кассы 12 тысяч рублей.
T.me / Mash