Досадный фейл "борзого" админа московской "Пятёрочки" с ножом попал на видео

Администратор магазина "Пятёрочка" на юго-востоке Москвы угрожал посетителю раскладным ножом в ходе словесного конфликта. Произошедший 10 октября инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, сообщил Mash.

Администратор магазина угрожает покупателю ножом в Москве. Видео © T.me / Mash

На опубликованных кадрах видно, как сотрудник ретейла ведёт спор с покупателем, откладывая пробитые товары. В какой-то момент мужчина достаёт из кармана нож и подносит его к оппоненту, продолжая перепалку. После кратковременных запугиваний администратор решил убрать холодное оружие, но случайно выронил его из рук.

По данным Mash, на этом конфликт не закончился. Герои видеоролика переместились в зону без камер, где 35-летний сотрудник магазина плюнул в посетителя. Руководство ретейла пока не дало комментариев по поводу произошедшего.