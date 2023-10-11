Угрожал продавщице ножом: Самое быстрое ограбление магазина на Камчатке попало на видео

В Петропавловске-Камчатском мужчина ворвался с ножом в магазин и похитил 12 тысяч рублей. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения. О случившемся рассказали в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Момент ограбления магазина на Камчатке. Видео © t.me / mvd41

В ведомстве уточнили, что 8 октября в ночное время неизвестный зашёл в супермаркет на улице Циолковского. Угрожая сотруднице магазина ножом, он похитил из кассы 12 тысяч рублей и скрылся. Все произошло буквально за несколько секунд.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый неработающий 39-летний мужчина. Часть похищенных денег он успел потратить. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".