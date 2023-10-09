Домработница вынесла из московской квартиры дочери актёра Назарова четыре миллиона рублей
SHOT: Домработница украла у дочери актёра Назарова четыре миллиона рублей
Домработница похитила четыре миллиона рублей из московской квартиры дочери актёра Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По его данным, 23-летняя артистка Арина Назарова в минувшую субботу вызвала 41-летнюю уборщицу Татьяну, которая наводила порядок в квартире три года. Ключи актриса Театра имени Маяковского оставила домработнице, а сама ушла на работу. Вечером она вернулась домой. В квартире обнаружила полный беспорядок и разбросанные средства для уборки.
В одной из комнат была отодвинута тумбочка, из неё пропали четыре миллиона рублей. Сама домработница перестала выходить на связь. Девушка вызвала полицию. Сейчас 41-летнюю уроженку Таджикистана Татьяну разыскивают.
Ранее Лайф сообщал, что необычный инцидент произошёл в одном из супермаркетов в подмосковном Долгопрудном. Неизвестная женщина похитила 15 банок "Нутеллы", после чего спокойно вышла из магазина на глазах у всех сотрудников.
ТАСС / Вадим Тараканов