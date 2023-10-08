Сотруднице Wildberries три месяца сходила с рук простейшая мошенническая схема

В подмосковном Дмитрове менеджер Wildberries украла товары общей стоимостью более четырёх миллионов рублей всего за три месяца работы в компании. Об этом сообщает SHOT.

По информации канала, 37-летняя Анастасия пришла работать в Wildberries менеджером пункта выдачи заказов в июне и оперативно разработала для себя незаконную схему обогащения: она заказывала с фальшивых аккаунтов дорогостоящие товары, например компьютерную и бытовую технику или ювелирку. Как только заказы прибывали в ПВЗ, она оформляла отказ от них и присваивала себе.

Таким образом, уже к сентябрю комбинаторша смогла обокрасть магазин на 4,4 миллиона рублей. Руководство ничего не подозревало вплоть до сентября, а когда всё стало очевидно, на Анастасию заявили в полицию.

Сейчас хитрая мошенница задержана. Оказалось, что в прошлом её уже судили за мошенничество и намеренную порчу имущества. Теперь на неё завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. По этой статье она может получить до десяти лет колонии.