Сотруднице Wildberries три месяца сходила с рук простейшая мошенническая схема
Менеджер ПВЗ в Дмитрове украла у Wildberries 4,4 миллиона за три месяца работы
В подмосковном Дмитрове менеджер Wildberries украла товары общей стоимостью более четырёх миллионов рублей всего за три месяца работы в компании. Об этом сообщает SHOT.
По информации канала, 37-летняя Анастасия пришла работать в Wildberries менеджером пункта выдачи заказов в июне и оперативно разработала для себя незаконную схему обогащения: она заказывала с фальшивых аккаунтов дорогостоящие товары, например компьютерную и бытовую технику или ювелирку. Как только заказы прибывали в ПВЗ, она оформляла отказ от них и присваивала себе.
Таким образом, уже к сентябрю комбинаторша смогла обокрасть магазин на 4,4 миллиона рублей. Руководство ничего не подозревало вплоть до сентября, а когда всё стало очевидно, на Анастасию заявили в полицию.
Сейчас хитрая мошенница задержана. Оказалось, что в прошлом её уже судили за мошенничество и намеренную порчу имущества. Теперь на неё завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. По этой статье она может получить до десяти лет колонии.
Ранее Лайф рассказывал, как ребёнок втайне от родителей с их телефона заказал в Wildberries товаров на 250 тысяч рублей, среди которых было много игрушек, обувь, одежда и даже книги. Именно такую кучу увидели в пункте выдачи посетители, которые пришли забирать свой заказ.
ТАСС / Сергей Фадеичев