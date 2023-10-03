Малолетний шопоголик взял родительский телефон и заказал игрушек на сотни тысяч рублей

Ребёнок втайне от родителей с их телефона заказал в Wildberries товаров на 250 тысяч рублей, среди которых много игрушек, обувь, одежда и даже книги. Именно такую кучу увидели в пункте выдачи посетители, которые пришли забирать свой заказ. Они сняли это на видео, которое тут же разлетелось по соцсетям.

Товары, которые ребёнок втайне от взрослых заказал в Wildberries на 250 тысяч рублей. Видео © VK / Мой Дербент

"Посмотрите, это всё заказал один ребёнок, и родители не в курсе! Не давайте детям телефон! Бедная мамаша. Даже за возврат надо 38 тысяч. Это что? Кроссовки, наверное. Сестре обувь купил", — комментируют женщины за кадром.

На видео слышно, что, перебирая гору детских товаров, женщины восхищаются находчивостью и вкусом маленького шопоголика. Предположительно, инцидент произошёл в Дагестане.