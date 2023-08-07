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7 августа, 15:35

Подросток разыграл спектакль перед сотрудницей Wildberries в Ленобласти и украл вейп

Подросток обокрал работницу Wildberries в Ленобласти, прикинувшись обездоленным

Подросток отвлёк сотрудницу пункта выдачи Wildberries в городе Кингисеппе Ленинградской области, чтобы украсть у неё электронную сигарету. Об этом пишет Mash на Мойке и публикует видео.

Мальчик украл электронную сигарету у работницы Wildberries. Видео © T.me / Mash на Мойке

Женщина поделилась, что мальчик пытался разжалобить её своими рассказами о том, как его обижают взрослые, потом он попросил воды. Когда сотрудница отвлеклась, ребёнок ловко схватил электронную сигарету и бросился к выходу.

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Ранее сообщалось, что сверхциничные мошенники украли у 88-летней пенсионерки из Подмосковья более десяти миллионов рублей, пообещав ей "льготы" за статус ребёнка войны.

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T.me / Mash на Мойке

Татьяна Миссуми
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