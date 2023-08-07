Подросток разыграл спектакль перед сотрудницей Wildberries в Ленобласти и украл вейп
Подросток обокрал работницу Wildberries в Ленобласти, прикинувшись обездоленным
Подросток отвлёк сотрудницу пункта выдачи Wildberries в городе Кингисеппе Ленинградской области, чтобы украсть у неё электронную сигарету. Об этом пишет Mash на Мойке и публикует видео.
Мальчик украл электронную сигарету у работницы Wildberries. Видео © T.me / Mash на Мойке
Женщина поделилась, что мальчик пытался разжалобить её своими рассказами о том, как его обижают взрослые, потом он попросил воды. Когда сотрудница отвлеклась, ребёнок ловко схватил электронную сигарету и бросился к выходу.
Ранее сообщалось, что сверхциничные мошенники украли у 88-летней пенсионерки из Подмосковья более десяти миллионов рублей, пообещав ей "льготы" за статус ребёнка войны.
T.me / Mash на Мойке