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1 июня, 14:36

В Нью-Йорке подростки похитили лебедя с пруда и съели

В Нью-Йорке трое подростков похитили и съели лебедя, жившего на одном из прудов более десяти лет. Злоумышленники также похитили четырёх птенцов, сообщает Associated Press.

"Птенцы были спасены, однако их маму употребили в пищу", — отмечает агентство со ссылкой на полицию.

Похитителей птицы арестовали и предъявили обвинения в воровстве и хулиганстве. После этого подростки были отпущены. Ещё один подозреваемый, которому уже исполнилось 18 лет, ожидает решения за решёткой. Погибшая птица — это лебедь-шипун. Охота на них на территории Нью-Йорка запрещена. Также уточняется, что этот лебедь имел пару.

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Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который украл у студента вейп стоимостью 20 тысяч рублей. Злоумышленник установил на электронном устройстве пароль, поэтому им невозможно пользоваться.

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Иван Косицын
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