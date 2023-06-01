В Нью-Йорке подростки похитили лебедя с пруда и съели

В Нью-Йорке трое подростков похитили и съели лебедя, жившего на одном из прудов более десяти лет. Злоумышленники также похитили четырёх птенцов, сообщает Associated Press.

"Птенцы были спасены, однако их маму употребили в пищу", — отмечает агентство со ссылкой на полицию.

Похитителей птицы арестовали и предъявили обвинения в воровстве и хулиганстве. После этого подростки были отпущены. Ещё один подозреваемый, которому уже исполнилось 18 лет, ожидает решения за решёткой. Погибшая птица — это лебедь-шипун. Охота на них на территории Нью-Йорка запрещена. Также уточняется, что этот лебедь имел пару.