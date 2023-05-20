Житель Москвы украл вейп за 20 тысяч рублей и установил на нём пароль

20-летний парень стоял вместе с друзьями около своего дома в районе Сокол. К ним подошёл неизвестный мужчина в жёлтых солнечных очках и попросил студента, который держал в руках дорогой вейп, отойти и поговорить. Незнакомец попросил у молодого человека телефон, чтобы позвонить друзьям. Студент согласился и передал гаджет. После разговора мужчина вернул телефон и ушёл. Но спустя некоторое время он снова подошёл к компании и попросил у молодого человека вейп, чтобы похвастаться перед своей девушкой. Он обещал его вернуть через 20 минут, однако мужчина так и не пришёл.