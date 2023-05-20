Житель Москвы украл вейп за 20 тысяч рублей и установил на нём пароль
В Москве задержали мужчину, который украл у студента вейп за 20 тысяч рублей
Украденный вейп. Обложка © SHOT
В Москве задержали мужчину, который украл у студента вейп стоимостью 20 тысяч рублей. Как сообщает телеграм-канал SHOT, злоумышленник установил на электронном устройстве пароль, поэтому им невозможно пользоваться.
20-летний парень стоял вместе с друзьями около своего дома в районе Сокол. К ним подошёл неизвестный мужчина в жёлтых солнечных очках и попросил студента, который держал в руках дорогой вейп, отойти и поговорить. Незнакомец попросил у молодого человека телефон, чтобы позвонить друзьям. Студент согласился и передал гаджет. После разговора мужчина вернул телефон и ушёл. Но спустя некоторое время он снова подошёл к компании и попросил у молодого человека вейп, чтобы похвастаться перед своей девушкой. Он обещал его вернуть через 20 минут, однако мужчина так и не пришёл.
В итоге студент обратился в полицию. Злоумышленника быстро задержали. У мужчины изъяли украденный вейп, однако подозреваемый установил на нём пароль, из-за чего устройством теперь нельзя пользоваться. Сейчас вейп находится в отделе полиции.
Ранее врач Денис Моисеев назвал абсолютным благом закон, запрещающий продавать вейпы несовершеннолетним. Специалист рассказал о "романтизации" пагубной привычки, отметив, что продукты тления, горения и испарения несут огромную опасность для человека, особенно для юного и подрастающего организма.