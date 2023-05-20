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20 мая, 07:24

Житель Москвы украл вейп за 20 тысяч рублей и установил на нём пароль

В Москве задержали мужчину, который украл у студента вейп за 20 тысяч рублей

<p>Украденный вейп. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51646" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Украденный вейп. Обложка © SHOT

В Москве задержали мужчину, который украл у студента вейп стоимостью 20 тысяч рублей. Как сообщает телеграм-канал SHOT, злоумышленник установил на электронном устройстве пароль, поэтому им невозможно пользоваться.

20-летний парень стоял вместе с друзьями около своего дома в районе Сокол. К ним подошёл неизвестный мужчина в жёлтых солнечных очках и попросил студента, который держал в руках дорогой вейп, отойти и поговорить. Незнакомец попросил у молодого человека телефон, чтобы позвонить друзьям. Студент согласился и передал гаджет. После разговора мужчина вернул телефон и ушёл. Но спустя некоторое время он снова подошёл к компании и попросил у молодого человека вейп, чтобы похвастаться перед своей девушкой. Он обещал его вернуть через 20 минут, однако мужчина так и не пришёл.

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В итоге студент обратился в полицию. Злоумышленника быстро задержали. У мужчины изъяли украденный вейп, однако подозреваемый установил на нём пароль, из-за чего устройством теперь нельзя пользоваться. Сейчас вейп находится в отделе полиции.

Ранее врач Денис Моисеев назвал абсолютным благом закон, запрещающий продавать вейпы несовершеннолетним. Специалист рассказал о "романтизации" пагубной привычки, отметив, что продукты тления, горения и испарения несут огромную опасность для человека, особенно для юного и подрастающего организма.

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Иван Косицын
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