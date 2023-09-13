Россияне за год подали против Wildberries иски на 11,2 млрд

Сумма исковых требований к российскому маркетплейсу Wildberries увеличилась за год в 17 раз, недовольные партнёры и покупатели пытались взыскать с компании 11 миллиардов 235 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT.

Всего с начала года арбитражные суды России зарегистрировали 1584 иска против организации. Продавцы требовали деньги за свой испорченный водой или мышами товар на складах Wildberries. Так, один из партнёров, торгующий обувью, намерен взыскать 202 миллиона рублей. Кроме того, часть сотрудников маркетплейса через суд добивалась обещанных выплат.

Среди истцов и Пенсионный фонд РФ, который потребовал взыскать с ответчика штраф в 47 миллионов рублей за несвоевременное представление ежегодной отчётности о страховом стаже сотрудников. Но больше всего хотел получить с компании художник Никас Сафронов. Он просил 10 миллиардов рублей, потому что площадка продавала вещи с его рисунками. Но суд отклонил иск.

В прошлом году организация в два раза реже становилась ответчиком, а суммарные исковые требования достигали лишь 643 миллионов рублей. Сейчас суд удовлетворил иски к Wildberries на 227,7 миллиона рублей, это 18% от всей суммы. Рассмотрение дел продолжается.