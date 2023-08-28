Владелица Wildberries Бакальчук снова стала богатейшей женщиной России

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук во второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России. Её состояние оценивается в $7 млрд. Соответствующий рейтинг публикует Forbes.

На втором месте оказалась Татьяна Литвиненко с состоянием в $2,8 млрд, которая в мае 2022 года получила от мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций "Фосагро". На третьей строчке расположилась инвестор Варвара Скоч с капиталом в $2,5 млрд. Четвёртое место — у жены Алексея Мордашова Марины, которая владеет 52% акций Nordgold с состоянием в $1,85 млрд. Пятёрку замыкает Лидия Михайлова с сыновьями, которая контролирует более 80% акций группы "Черкизово" с состоянием $1,55 млрд.

Президент компании Inteco Management Елена Батурина, ранее возглавлявшая рейтинг, оказалась на шестом месте с капиталом $1,3 млрд.

Forbes подсчитал, что совокупное состояние участниц списка незначительно увеличилось и достигло рекордной цифры — $25,7 млрд (в 2021 году — $25,3 млрд). Также выросло число женщин-миллиардеров в рейтинге: с трёх до семи.