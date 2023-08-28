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28 августа, 13:10

Владелица Wildberries Бакальчук снова стала богатейшей женщиной России

<p>Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин</p>

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук во второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России. Её состояние оценивается в $7 млрд. Соответствующий рейтинг публикует Forbes.

На втором месте оказалась Татьяна Литвиненко с состоянием в $2,8 млрд, которая в мае 2022 года получила от мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций "Фосагро". На третьей строчке расположилась инвестор Варвара Скоч с капиталом в $2,5 млрд. Четвёртое место — у жены Алексея Мордашова Марины, которая владеет 52% акций Nordgold с состоянием в $1,85 млрд. Пятёрку замыкает Лидия Михайлова с сыновьями, которая контролирует более 80% акций группы "Черкизово" с состоянием $1,55 млрд.

Президент компании Inteco Management Елена Батурина, ранее возглавлявшая рейтинг, оказалась на шестом месте с капиталом $1,3 млрд.

Forbes подсчитал, что совокупное состояние участниц списка незначительно увеличилось и достигло рекордной цифры — $25,7 млрд (в 2021 году — $25,3 млрд). Также выросло число женщин-миллиардеров в рейтинге: с трёх до семи.

Клуб миллионеров и сафари в Африке: Как отдыхает хозяйка Wildberries Бакальчук, пока люди зарабатывают для неё миллиарды

Клуб миллионеров и сафари в Африке: Как отдыхает хозяйка Wildberries Бакальчук, пока люди зарабатывают для неё миллиарды

Кстати, ранее Лайф узнал, что владелица Wildberries Татьяна Бакальчук входит в клуб миллионеров Falcon — закрытое сообщество "крупнейших несырьевых бизнесменов". Миллионеры вместе катаются на суперъяхтах, устраивают велопробеги в Италии и полёты на частных джетах и вертолётах, охотятся на зебр в Танзании, пируют в самых дорогих и необычных ресторанах мира.

Александра Вишнякова
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