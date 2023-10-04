Сахалинка швырнула непонравившуюся книгу в голову пожилой сотруднице ПВЗ Wildberries

На Сахалине в объектив видеокамер попало происшествие, случившееся в пункте выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. По данным канала Amur Mash, недовольная покупательница швырнула книгу в голову работницы точки.

На Сахалине женщина кинула книгу в голову пожилой работницы ПВЗ Wildberries. Видео © t.me / Amur Mash

Изначально в ПВЗ нагрянул муж нарушительницы спокойствия. Он хотел вернуть заказанную книгу, так как она не понравилась его супруге. В услуге ему отказали, после чего в пункт "Ягодок" ворвалась разъярённая читательница. Она учинила скандал и, не желая слушать никого вокруг, швырнула массивную книгу в голову 61-летней сотруднице.

Известно, что работница пункта выдачи заказов получила травму лица, также от удара у неё сломались очки. Стоит заметить, что работница находится на хорошем счету у клиентов, которые охарактеризовали её как вежливую и отзывчивую женщину. Обращалась ли она в полицию — неизвестно.