В ночь на 29 сентября на Сахалине в Макаровском районе произошло страшное ДТП, в результате которого погибло два человека. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, ещё четверо пострадали.

Два человека погибли в страшном ДТП в Макаровском районе Сахалина. Фото © t.me / УГИБДД Сахалинской области

По данным полиции, авария произошла около половины первого ночи на 140-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха. Автомобиль Toyota Corolla под управлением 58-летнего водителя выехал на встречку, где совершил столкновение с Toyota Corolla Fielder.

"В результате ДТП 49-летний пассажир автомобиля Toyota Corolla скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 33-летний пассажир автомобиля Toyota Corolla Fielder получил телесные повреждения, от которых скончался при транспортировке в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Помимо этого сообщается о четырёх пострадавших: водителе и пассажире автомобиля Toyota Corolla, а также двух пассажирах Toyota Corolla Fielder. В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводят проверку.