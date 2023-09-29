Два человека погибли в страшном ДТП в Макаровском районе Сахалина
МВД: На Сахалине два человека погибли в ДТП в Макаровском районе
Два человека погибли в страшном ДТП в Макаровском районе Сахалина. Обложка © t.me / УГИБДД Сахалинской области
В ночь на 29 сентября на Сахалине в Макаровском районе произошло страшное ДТП, в результате которого погибло два человека. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, ещё четверо пострадали.
Два человека погибли в страшном ДТП в Макаровском районе Сахалина. Фото © t.me / УГИБДД Сахалинской области
По данным полиции, авария произошла около половины первого ночи на 140-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха. Автомобиль Toyota Corolla под управлением 58-летнего водителя выехал на встречку, где совершил столкновение с Toyota Corolla Fielder.
"В результате ДТП 49-летний пассажир автомобиля Toyota Corolla скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 33-летний пассажир автомобиля Toyota Corolla Fielder получил телесные повреждения, от которых скончался при транспортировке в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Помимо этого сообщается о четырёх пострадавших: водителе и пассажире автомобиля Toyota Corolla, а также двух пассажирах Toyota Corolla Fielder. В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее Лайф писал, что на мосту Победы в Саратовской области произошла авария с участием автомобилей "Лада-Ларгус", ВАЗ-2112 и "Рено-Логан", в результате которой пострадали трое сотрудников муниципальной газеты "Балаковские вести". По данным полиции, одна из участниц аварии позднее скончалась в больнице.