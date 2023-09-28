В тройной аварии под Саратовом погибла журналистка местной газеты

На мосту Победы в Саратовской области произошла авария с участием автомобилей "Лада-Ларгус", ВАЗ-2112 и "Рено-Логан", в результате которой пострадали трое сотрудников муниципальной газеты "Балаковские вести". По данным регионального управления ГИБДД, одна из участниц аварии позднее скончалась в больнице.

"Сегодня в дорожно-транспортном происшествии на мосту Победы пострадали сотрудники нашего муниципального издания "Балаковские вести". При столкновении пострадали три сотрудника "Балаковских вестей", они ехали в автомобиле "Лада-Ларгус". Сейчас врачи в больнице оказывают им помощь", — сообщил глава Балаковского муниципального района Сергей Грачёв.

Позднее в региональной Госавтоинспекции в беседе с журналистами уточнили, что одна из пострадавших — женщина 1969 года рождения — скончалась в больнице. Ею оказалась радиожурналист Татьяна Галицина.

Местные СМИ сообщают, что Татьяна всю свою жизнь посвятила журналистике: была диджеем, телеведущей и репортёром на "Радио-ТВ Экспресс", а её "звонкий голос и фантастическое обаяние на телеэкране знал весь город Балаково".