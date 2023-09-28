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27 сентября, 22:56

Трое мужчин чуть не зарезали семейную пару из-за манёвра на дороге в Москве

Трое водителей кинулись с ножами на семейную пару в Москве на шоссе Энтузиастов

Трое мужчин едва не зарезали семейную пару в Москве на шоссе Энтузиастов. Им не понравилось, как перестроился водитель, после чего они устроили погоню за супругами.

Трое водителей кинулись с ножами на семейную пару в Москве на шоссе Энтузиастов. Видео © VK / "Подслушано Москва"

Всё произошло на шоссе Энтузиастов вчера вечером. Мужчина ехал на автомобиле с супругой и перестроился перед компанией, которой, судя по всему, манёвр этот очень не понравился. После этого они начали преследовать пару, выкрикивая им вслед угрозы. Всё происходящее пара зафиксировала на видео.

В какой-то момент мужчины перекрыли дорогу паре, вышли из машины, вооружившись ножами, и попытались напасть. Водитель чудом смог оторваться от погони, после чего заявил о произошедшем в полицию. В управлении Следственного комитета сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Задержаны трое мужчин, подозреваемых в хулиганских действиях на юго-востоке Москвы. В ближайшее время они будут доставлены в подразделение столичного СК, где следователи приступят к их допросу", — заявили в СК.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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