Стали известны детали кровавой перестрелки в Дагестане, где убили полицейского
МВД: Убитый в Дагестане полицейский пытался примирить участников перестрелки
Сотрудник полиции, который погиб во время перестрелки в дагестанском селе Леваши, был не при исполнении служебных обязанностей и пытался примирить участников конфликта. Об этом РИА "Новости" сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
"Присутствие там нашего сотрудника — маслиат (способ урегулирования и разрешения конфликтов, распространённый у некоторых народов Северного Кавказа. — Прим Лайфа). Там были разборки между двумя группами ребят, он выступил в качестве примирителя. Попал под обстрел и был убит. Он был не при исполнении", — пояснила Гариева.
В пресс-службе МВД уточнили, что конфликт между двумя молодыми людьми произошёл накануне, однако он ничем не закончился и его разрешение перенесли на следующий день с привлечением родственников с обеих сторон. Предварительно, на выяснение отношений между двумя семействами пришло более 25 человек.
Словесная перепалка переросла в драку, которую пытался остановить начальник тыла Левашинского отдела полиции. В какой-то момент один из участников конфликта открыл огонь из автомата, в итоге погибли двое, в том числе и сам полицейский. Он умер от выстрела в голову.
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Напомним, что вчера около шести часов вечера в селе Леваши произошла перестрелка с участием местных жителей и сотрудников полиции. По предварительным данным, двое убиты, несколько человек ранены. Известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане троих участников перестрелки. В настоящее время продолжается поиск остальных участников происшествия.
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