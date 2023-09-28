Стали известны детали кровавой перестрелки в Дагестане, где убили полицейского

Сотрудник полиции, который погиб во время перестрелки в дагестанском селе Леваши, был не при исполнении служебных обязанностей и пытался примирить участников конфликта. Об этом РИА "Новости" сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

"Присутствие там нашего сотрудника — маслиат (способ урегулирования и разрешения конфликтов, распространённый у некоторых народов Северного Кавказа. — Прим Лайфа). Там были разборки между двумя группами ребят, он выступил в качестве примирителя. Попал под обстрел и был убит. Он был не при исполнении", — пояснила Гариева.

В пресс-службе МВД уточнили, что конфликт между двумя молодыми людьми произошёл накануне, однако он ничем не закончился и его разрешение перенесли на следующий день с привлечением родственников с обеих сторон. Предварительно, на выяснение отношений между двумя семействами пришло более 25 человек.