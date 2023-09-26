"Вон автомат несёт!": Массовое побоище в Подмосковье закончилось стрельбой, трое мужчин на грани смерти

Массовая драка со стрельбой в подмосковном Красногорске вечером 25 сентября закончилась для трёх её участников реанимацией. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Драка со стрельбой в Красногорске 25 сентября. Видео © VK / ДТП и ЧП Москва

"В реанимационное отделение с огнестрельными ранениями поступили трое мужчин. По данным следствия, между двумя группами мужчин, среди которых были уроженцы Таджикистана и Узбекистана, произошёл конфликт, возникший накануне на фоне личных неприязненных отношений. В ходе ссоры один из мужчин взял ружьё и произвёл несколько выстрелов в оппонентов, после чего на своём автомобиле скрылся с места преступления", — рассказали в управлении.

В свою очередь ГУ МВД России по Московской области сообщает, что сотрудники полиции задержали одного из участников побоища. Им оказался уроженец Ростовской области 1978 года рождения. Сейчас силовики проводят мероприятия, направленные на установление и розыск других участников драки.