Два человека, в том числе полицейский, погибли в перестрелке в Дагестане

В Дагестане разыскивают 26-летнего жителя села Леваши Багаудина Гусенгаджиева, который подозревается в убийстве сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД РФ.

В Дагестане объявили в розыск подозреваемого в убийстве полицейского. Фото © t.me / МВД по Республике Дагестан

Как рассказали в ведомстве, 27 сентября примерно в 17:30 в селе Леваши произошла перестрелка с участием местных жителей и сотрудников полиции. По предварительным данным, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших начальник тыла ОМВД по Левашинскому району. Известно, что участники инцидента скрылись на четырёх автомобилях: "Лексус 570" серебристого цвета, "Лада-Веста" чёрного цвета, "РАВ 4" серебристого цвета и "Тойота 200" чёрного цвета.

"Если вы располагаете информацией о местонахождении подозреваемого, обращайтесь по телефонам: дежурная часть — 99–65–77, 8–963–795–05 19", — говорится в сообщении.