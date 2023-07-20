Россиянин, убивший семью и напавший на отдел полиции под Воронежем, получил пожизненный срок
Напавшему на полицейский участок жителю города Лиски дали пожизненный срок
Виктор Мирской, осуждённый за тройное убийство и нападение на полицейский участок. Обложка © LIFE
Виктор Мирской, который в сентябре 2021 года жестоко расправился с семьёй и совершил вооружённое нападение на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области, остаток жизни проведёт за решёткой. Такое решение сегодня принял суд.
Как пишут "Воронежские новости", помимо пожизненного срока Мирского также обязали выплатить родным погибших три миллиона рублей, ещё миллион — на ремонт отделения полиции и 220 тысяч рублей — штраф.
Напомним, что нападение на отдел полиции в Лисках было совершено ранним утром 16 сентября 2021 года. Вместе с этим в селе неподалёку обнаружили тела трёх человек — членов семьи с явными признаками насильственной смерти. Позже следователи установили связь между этими двумя происшествиями. Оказалось, что Виктор на почве бытового конфликта жестоко расправился с женщиной и двумя детьми, после чего с оружием и гранатами отправился в отделение полиции, где устроил взрыв. Никто из правоохранителей не пострадал, а нападавшего позже задержали. Дома у него нашли целый арсенал. В июне этого года присяжные признали Мирского виновным по всем эпизодам его уголовного дела.