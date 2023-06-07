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7 июня, 17:13

Присяжные признали виновным напавшего на отдел полиции в Лисках и убившего семью

Коллегия присяжных заседателей признала Виктора Мирского виновным в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в городе Лиски в сентябре 2021 года. Об этом сообщили в Прокуратуре Воронежской области.

"В Воронежском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по резонансному уголовному делу в отношении 55-летнего Виктора Мирского", — говорится в сообщении ведомства.

Присяжные сочли доказательства, представленные гособвинением, достаточными и признали подсудимого виновным по всем эпизодам инкриминируемых деяний. Суд должен вынести приговор.

Лайф публикует фото последствий нападения на полицейский участок под Воронежем

Лайф публикует фото последствий нападения на полицейский участок под Воронежем

Как сообщал Лайф, нападение на отдел полиции в Лисках было совершено ранним утром 16 сентября 2021 года. После этого преступник скрылся на машине. В расположенном неподалёку селе обнаружили тела матери и двух детей. В СК РФ подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. Сосед обвиняемого рассказал, что тот был обычным деревенским тружеником с очень спокойным нравом.

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LIFE

Илья Суриков
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