Присяжные признали виновным напавшего на отдел полиции в Лисках и убившего семью
Коллегия присяжных заседателей признала Виктора Мирского виновным в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в городе Лиски в сентябре 2021 года. Об этом сообщили в Прокуратуре Воронежской области.
"В Воронежском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по резонансному уголовному делу в отношении 55-летнего Виктора Мирского", — говорится в сообщении ведомства.
Присяжные сочли доказательства, представленные гособвинением, достаточными и признали подсудимого виновным по всем эпизодам инкриминируемых деяний. Суд должен вынести приговор.
Как сообщал Лайф, нападение на отдел полиции в Лисках было совершено ранним утром 16 сентября 2021 года. После этого преступник скрылся на машине. В расположенном неподалёку селе обнаружили тела матери и двух детей. В СК РФ подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. Сосед обвиняемого рассказал, что тот был обычным деревенским тружеником с очень спокойным нравом.
LIFE