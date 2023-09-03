"Все остаёмся на местах": Появилось видео перестрелки полицейских с чёрными копателями нефрита в Бурятии

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлена перестрелка между полицейскими и незаконными добытчиками нефрита в Бурятии. Всё случилось в районе Оспинского месторождения Окинского района республики.

Перестрелка полицейских с чёрными копателями нефрита в Бурятии. Видео © T.me / ves_uu

На кадрах видно, что полицейским пришлось открыть стрельбу, чтобы усмирить чёрных копателей, которые вели себя весьма агрессивно. Один из правоохранителей призвал их прекратить сопротивление и лечь на землю.

"Это полиция, все остаёмся на местах... все легли на землю, я буду стрелять!" — сказал правоохранитель за кадром.

Напомним, в конце июля толпа из 40 человек обстреляла и забросала камнями полицейских, которые хотели их задержать за незаконную добычу нефрита. Служба безопасности добывающей драгметаллы компании заметила множество нелегальных копателей и вызвала стражей порядка. На место прибыли семь правоохранителей и столкнулись с довольно дерзким поведением. В итоге сотрудникам пришлось открыть стрельбу, в результате чего оказались ранены двое напавших. Около 30 человек удалось задержать, а остальные убежали.