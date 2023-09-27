Задержаны трое участников перестрелки в Дагестане, в которой был убит полицейский
МВД: Задержаны трое участников перестрелки в Дагестане, где погибли два человека
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане троих участников перестрелки, случившейся сегодня, 27 сентября, в населённом пункте Леваши. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале регионального полицейского главка.
"Трое разыскиваемых участников инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — говорится в сообщении.
Также представители органов правопорядка уточнили, что в настоящее время продолжается поиск остальных участников происшествия.
Напомним, что сегодня около шести часов вечера в селе Леваши произошла перестрелка с участием местных жителей и сотрудников полиции. По предварительным данным, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших начальник тыла ОМВД по Левашинскому району.
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