В Косове нашли тело четвёртого серба, убитого в перестрелке с полицией
На севере Косова обнаружено тело четвёртого погибшего в схватке с косовской полицией. Об этом сообщил специальный прокурор самопровозглашённой республики Наим Абази.
"Тело ещё одного человека, который участвовал в столкновениях в селе Баньска, обнаружено сегодня. Это один из нападавших на косовскую полицию", — сказал прокурор приштинскому изданию Koha Ditore.
Въезд в село Баньска в северной части Косова и Метохии, где 24 сентября случился вооружённый конфликт между сербами и косовской полицией, до сих пор заблокирован. На месте работают полицейские и сотрудники прокуратуры непризнанной республики.
Напомним, в ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских: два грузовика без номеров перекрыли заезд на мост в районе села Баньска и обстреляли правоохранителей. Один из раненых скончался. А днём в населённом пункте снова началась стрельба. По словам Альбина Курти, стражи порядка обнаружили и окружили порядка 30 подозреваемых. Позже президент Сербии Александр Вучич подтвердил гибель троих косовских сербов и сообщил, что, вероятно, есть ещё один убитый. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию крайне непростой.
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