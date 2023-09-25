В Косове нашли тело четвёртого серба, убитого в перестрелке с полицией

На севере Косова обнаружено тело четвёртого погибшего в схватке с косовской полицией. Об этом сообщил специальный прокурор самопровозглашённой республики Наим Абази.

"Тело ещё одного человека, который участвовал в столкновениях в селе Баньска, обнаружено сегодня. Это один из нападавших на косовскую полицию", — сказал прокурор приштинскому изданию Koha Ditore.