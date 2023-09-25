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25 сентября, 15:08

В Косове нашли тело четвёртого серба, убитого в перестрелке с полицией

На севере Косова обнаружено тело четвёртого погибшего в схватке с косовской полицией. Об этом сообщил специальный прокурор самопровозглашённой республики Наим Абази.

"Тело ещё одного человека, который участвовал в столкновениях в селе Баньска, обнаружено сегодня. Это один из нападавших на косовскую полицию", сказал прокурор приштинскому изданию Koha Ditore.

Въезд в село Баньска в северной части Косова и Метохии, где 24 сентября случился вооружённый конфликт между сербами и косовской полицией, до сих пор заблокирован. На месте работают полицейские и сотрудники прокуратуры непризнанной республики.

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Напомним, в ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских: два грузовика без номеров перекрыли заезд на мост в районе села Баньска и обстреляли правоохранителей. Один из раненых скончался. А днём в населённом пункте снова началась стрельба. По словам Альбина Курти, стражи порядка обнаружили и окружили порядка 30 подозреваемых. Позже президент Сербии Александр Вучич подтвердил гибель троих косовских сербов и сообщил, что, вероятно, есть ещё один убитый. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию крайне непростой.

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Юрий Лысенко
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