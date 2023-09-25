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25 сентября, 09:54

Кремль отреагировал на события в Косове

Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал ситуацию в Косове крайне непростой

В Кремле считает ситуацию с обострением в Косове крайне непростой и потенциально опасной. Такую оценку озвучил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим в косовской плоскости традиционно предвзятое отношение к сербам, это традиционная линия, несбалансированная. Ситуация, действительно, весьма и весьма напряженная и потенциально опасная, мы очень внимательно за ней следим", — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков отказался давать оценку инциденту в православном монастыре Баньска на севере Косова и Метохии, отметив лишь регулярные провокации против сербов в этом регионе.

"Но конкретно по этому случаю я не стал бы ничего комментировать", — добавил он.

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Напомним, в ночь на воскресенье, 24 сентября, на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских: два грузовика перекрыли дорогу на мосту вблизи села Баньско, а правоохранителей обстреляли с применением ручных гранат и гранатомётов, один из раненых скончался. Днём в населённом пункте вновь началась стрельба. По словам премьера Косова Альбина Курти, полицейские обнаружили и окружили около 30 подозреваемых в нападении. Им предложили сдаться.

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ТАСС / AP / Visar Kryeziu

Марина Калегина
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