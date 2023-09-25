Кремль отреагировал на события в Косове

В Кремле считает ситуацию с обострением в Косове крайне непростой и потенциально опасной. Такую оценку озвучил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим в косовской плоскости традиционно предвзятое отношение к сербам, это традиционная линия, несбалансированная. Ситуация, действительно, весьма и весьма напряженная и потенциально опасная, мы очень внимательно за ней следим", — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков отказался давать оценку инциденту в православном монастыре Баньска на севере Косова и Метохии, отметив лишь регулярные провокации против сербов в этом регионе.

"Но конкретно по этому случаю я не стал бы ничего комментировать", — добавил он.