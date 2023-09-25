Вучич после убийства сербов отказался признавать Косово
Вучич заявил, что давление на Сербию не вынудит её признать независимость Косова
Сербия не признает независимость Косова, невзирая ни на какое внешнее давление. Произошедшее 24 сентября столкновение с косовской полицией лишь укрепило народ в этой позиции. Об этом заявил на пресс-конференции президент страны Александр Вучич.
"Можете всех нас перебить, что хотите делайте — никогда не признаем независимость Косова, никогда Сербия не признает независимое Косово, уродливое создание, которое вы устроили бомбардировками Сербии, всевозможной ложью", — сказал Вучич.
Напомним, в ночь на воскресенье на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских: два грузовика перекрыли дорогу на мосту вблизи села Баньско, а правоохранителей обстреляли с применением ручных гранат и гранатомётов, один из раненых скончался. Днём в населённом пункте вновь началась стрельба. По словам премьера Косова Альбина Курти, полицейские обнаружили и окружили около 30 подозреваемых в нападении. Им предложили сдаться.