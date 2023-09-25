Вучич после убийства сербов отказался признавать Косово

Сербия не признает независимость Косова, невзирая ни на какое внешнее давление. Произошедшее 24 сентября столкновение с косовской полицией лишь укрепило народ в этой позиции. Об этом заявил на пресс-конференции президент страны Александр Вучич.

"Можете всех нас перебить, что хотите делайте — никогда не признаем независимость Косова, никогда Сербия не признает независимое Косово, уродливое создание, которое вы устроили бомбардировками Сербии, всевозможной ложью", — сказал Вучич.