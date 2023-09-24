НАТО призвали немедленно бомбить Белград из-за ЧП в Косове

Гюнтер Фелингер — председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" призвал альянс нанести удар по Сербии.

"В Баньске началась сербская война против Косова... Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас", — написал Фелингер в социальной сети X (бывшая Twitter).