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24 сентября, 17:59

НАТО призвали немедленно бомбить Белград из-за ЧП в Косове

Глава Европейского комитета по расширению НАТО Фелингер призвал бомбить Сербию

Гюнтер Фелингер — председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" призвал альянс нанести удар по Сербии.

"В Баньске началась сербская война против Косова... Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас", написал Фелингер в социальной сети X (бывшая Twitter).

Трое подозреваемых убиты и пятеро задержаны после нападения на полицию в Косове

Трое подозреваемых убиты и пятеро задержаны после нападения на полицию в Косове

Напомним, в ночь на воскресенье на севере Косова произошло вооружённое нападение на полицейских. Премьер непризнанной республики Альбин Курти обвинил в организации атаки сербские власти. Между тем сегодня днём на месте ЧП снова послышалась стрельба. По данным Курти, правоохранители обнаружили и окружили около 30 подозреваемых в нападении. Им предложили сдаться.

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Getty Images

Александра Мышляева
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