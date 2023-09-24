НАТО призвали немедленно бомбить Белград из-за ЧП в Косове
Глава Европейского комитета по расширению НАТО Фелингер призвал бомбить Сербию
Гюнтер Фелингер — председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" призвал альянс нанести удар по Сербии.
"В Баньске началась сербская война против Косова... Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас", — написал Фелингер в социальной сети X (бывшая Twitter).
Напомним, в ночь на воскресенье на севере Косова произошло вооружённое нападение на полицейских. Премьер непризнанной республики Альбин Курти обвинил в организации атаки сербские власти. Между тем сегодня днём на месте ЧП снова послышалась стрельба. По данным Курти, правоохранители обнаружили и окружили около 30 подозреваемых в нападении. Им предложили сдаться.
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