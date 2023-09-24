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24 сентября, 19:12

Вучич подтвердил гибель трёх сербов в столкновениях с полицией Косова

В столкновениях с косовскими албанцами полицейскими на севере непризнанной республики и области Метохия были убиты трое косовских сербов, двое были ранены. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам страны.

Он сообщил свою версию завязки конфликта: косовские сербы соорудили баррикаду из двух грузовиков, а полицейские региона попытались их убрать. Из-за этого начался конфликт, переросший в перестрелку, в ходе которой погиб один сотрудник.

"Всего за час и двадцать минут, по нашим оценкам, несколько десятков сербов были полностью окружены. Очевидно, это сделано вместе с международными силами, логистически и всеми способами. После окружения на них было совершено жестокое нападение", заявил сербский лидер, подчеркнув, что миссия НАТО KFOR, которая создана для того, чтобы регулировать такие ситуации, не стала вмешиваться, дав премьер-министру непризнанного Косова Альбину Курти проявить себя на почве "борьбы с терроризмом".

Президент Сербии также сообщил, что, по имеющимся у него данным, погибли трое сербов из Косова и Метохии, причём двое из них были убиты снайперскими выстрелами с большой дистанции без явной необходимости ликвидации. Двое раненых в тяжёлом состоянии, и есть вероятность того, что есть четвёртый погибший. Вучич добавил, что не поддерживает убийство косовских полицейских, но вместе с тем косовские сербы на севере непризнанной республики уже доведены до крайности непрекращающимися притеснениями Приштины.

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"Я много раз и в Нью-Йорке, и в Брюсселе предупреждал, что такое может произойти. Это произошло. Сербы взбунтовались. Они не желают больше терпеть террор Курти", подытожил сербский президент.

Как уже сообщал Лайф, вооружённое нападение произошло минувшей ночью на севере Сербии: два грузовика перекрыли дорогу на мосту вблизи села Баньско, а правоохранителей обстреляли с применением ручных гранат и гранатомётов, один из раненых скончался. Позже днём в населённом пункте снова началась стрельба. Премьер Косова Альбин Курти заявил, что полицейские обнаружили и окружили около 30 подозреваемых в нападении. Им предложили сдаться.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Юрий Лысенко
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