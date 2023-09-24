Вучич подтвердил гибель трёх сербов в столкновениях с полицией Косова

В столкновениях с косовскими албанцами полицейскими на севере непризнанной республики и области Метохия были убиты трое косовских сербов, двое были ранены. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам страны.

Он сообщил свою версию завязки конфликта: косовские сербы соорудили баррикаду из двух грузовиков, а полицейские региона попытались их убрать. Из-за этого начался конфликт, переросший в перестрелку, в ходе которой погиб один сотрудник.

"Всего за час и двадцать минут, по нашим оценкам, несколько десятков сербов были полностью окружены. Очевидно, это сделано вместе с международными силами, логистически и всеми способами. После окружения на них было совершено жестокое нападение", — заявил сербский лидер, подчеркнув, что миссия НАТО KFOR, которая создана для того, чтобы регулировать такие ситуации, не стала вмешиваться, дав премьер-министру непризнанного Косова Альбину Курти проявить себя на почве "борьбы с терроризмом".

Президент Сербии также сообщил, что, по имеющимся у него данным, погибли трое сербов из Косова и Метохии, причём двое из них были убиты снайперскими выстрелами с большой дистанции без явной необходимости ликвидации. Двое раненых в тяжёлом состоянии, и есть вероятность того, что есть четвёртый погибший. Вучич добавил, что не поддерживает убийство косовских полицейских, но вместе с тем косовские сербы на севере непризнанной республики уже доведены до крайности непрекращающимися притеснениями Приштины.

"Я много раз и в Нью-Йорке, и в Брюсселе предупреждал, что такое может произойти. Это произошло. Сербы взбунтовались. Они не желают больше терпеть террор Курти", — подытожил сербский президент.