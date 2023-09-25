Вучич заявил послу РФ Боцан-Харченко об этнической чистке в Косове

Президент Сербии Александр Вучич принял посла России в стране Александра Боцан-Харченко и заявил ему об этнической чистке в Косове. Об этом глава государства сообщил в одной из социальных сетей. По его словам, кризис в мятежном крае был организован "премьер-министром" самопровозглашённой республики Альбином Курти.

"Важная беседа с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Благодарен, что он выслушал просьбы и запросы сербской стороны. Я сообщил Боцан-Харченко о том, что в Косово и Метохии проводятся жестокие этнические чистки, организованные Альбином Курти при поддержке международного сообщества", — пишет он.