Вучич заявил послу РФ Боцан-Харченко об этнической чистке в Косове
Александр Боцан-Харченко и Александр Вучич. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Vučić
Президент Сербии Александр Вучич принял посла России в стране Александра Боцан-Харченко и заявил ему об этнической чистке в Косове. Об этом глава государства сообщил в одной из социальных сетей. По его словам, кризис в мятежном крае был организован "премьер-министром" самопровозглашённой республики Альбином Курти.
"Важная беседа с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Благодарен, что он выслушал просьбы и запросы сербской стороны. Я сообщил Боцан-Харченко о том, что в Косово и Метохии проводятся жестокие этнические чистки, организованные Альбином Курти при поддержке международного сообщества", — пишет он.
Напомним, в ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских: два грузовика без номеров перекрыли заезд на мост в районе села Баньска и обстреляли правоохранителей. Один из раненых скончался. А днём в населённом пункте снова началась стрельба. По словам Альбина Курти, стражи порядка обнаружили и окружили порядка 30 подозреваемых. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию крайне непростой.