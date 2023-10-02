На Сахалине двухлетняя девочка едва не лишилась пальца из-за сломанных качелей

Двухлетняя девочка едва не лишилась пальца во время игры на детской площадке в Шахтёрске Сахалинской области. Девочка каталась на карусели и случайно засунула палец в узкую трубу, где его тут же зажал ржавый неисправный механизм.

Та самая карусель, на которой двухлетняя девочка из Шахтёрска получила травму. Видео © Telegram-канал "Углегорские вести"

"Мой ребёнок случайно засунул палец, и в этот момент карусель прокрутили. Итог — травмопункт, рваная рана и сильный ушиб, полностью оторван ноготь на большом пальце", — цитируют маму пострадавшей "Углегорские вести".

Из-за неисправных качелей у ребёнка диагностировали рваную рану, сильный ушиб, а ещё полную потерю ногтя на большом пальце. Фото © Telegram-канал "Углегорские вести"

Женщина рассказала, что это уже не первый случай, когда дети получают травмы именно на этой карусели. Местные жители уже обращались к властям, но те в ответ заявили, что по документам детской площадки не существует, а значит, заниматься её сносом или ремонтом администрация не может.